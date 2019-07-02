القابضة للتأمين: نبحث مع بنكي مصر والقاهرة تغطية مخاطر الصادرات لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري وشيماء حفظي:

قال باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن مصر للتأمين إحدى الشركات التابعة للقابضة، بدأت محادثات مع بنكي مصر والقاهرة لإطلاق وثيقة تأمينية تغطي مخاطر المصدرين المصريين إلى أفريقيا

وأضاف الحيني خلال مؤتمر "جسور للتجارة الخارجية مع شرق ووسط أفريقيا" اليوم الثلاثاء، أن هناك محادثات مبدئية من أجل التعاون مع البنك الأهلي لتغطية مخاطر التصدير إلى أفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للتأمين تمتلك ملاءة مالية سواء للمشاركة مع المصدرين لتغطية قدرتهم للتصدير إلى أفريقيا أو مشاركة شركات مصرية لتدشين استثمارات في أفريقيا.

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وذكر الحيني أن أفريقيا تعد بعدا استراتيجيا لمصر، وهناك محادثات جدية لسبل دعم العلاقات بين مصر وأفريقيا لزيادة الفرص التجارية والتجارية، مؤكدا أهمية توافر المصادر التمويلية لدعم المصدرين والمستوردين لدخول أفريقيا.

وأوضح أن الشركة القابضة للتأمين تمارس الشق التقليدي في هذا الشأن كخدمات التأمين البحري للشحنات من مصر إلى الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن البضاعة يجب أن تكون مؤمن عليها في كينيا ولذلك لابد من أن تتواصل شركة مصر للتأمين مع الشركات الدولية في كينيا".

ويعقد مؤتمر "جسور للتجارة الخارجية مع شرق ووسط أفريقيا" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العربية للتصنيع، بحضور كرستيان أبو لحاف رئيس قطاع التعاون الدولي في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسبيم بنك"، وعدد من المسؤولين ببنوك التجاري وفا بنك إيجيبت، والمركزي، والقاهرة، والتجاري الدولي.