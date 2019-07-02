"جنوب الوادي" تعمق جراح قطاع الأسمنت وتتحول إلى الخسارة في الربع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة جنوب الوادي للأسمنت، تحولها من تحقيق صافي ربح إلى صافي خسارة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، والتي أرسلتها اليوم الثلاثاء للبورصة، سجلت الشركة صافي خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 38.5 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 5.9 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة من الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 131.7 مليون جنيه مقابل 296.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 55.6%.

وفي المقابل جاءت تكلفة المبيعات أعلى من قيمة المبيعات ذاتها، حيث سجلت تكلفة المبيعات 150.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 251.5 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 40.1%.

وتواجه شركات الأسمنت العاملة في مصر، صعوبات كبيرة مع تراجع الطلب والزيادة الهائلة في المعروض، الأمر الذي أثر على نتائج أعمالها، وتحول بعضها إلى الخسائر، بما يهدد استمرار نشاطها.

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وذكر تقرير حديث لوحدة الأبحاث في بنك استثمار فاروس، صدر في مايو الماضي، أن شركات الأسمنت تواجه ضغوطا كبيرة في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب المحلي والصادرات، حيث تراجع الطلب بنسبة 9% ليسجل 12.3 مليون طن في الربع الأول من 2019، ما تسبب في تراجع أسعار المبيعات في الربع الأول بنسبة 5.3%.

وواصلت شركات الأسمنت مواجهة المزيد من متاعب السوق خلال الشهر الماضي، خاصة بعدما قررت شركة أسمنت طره وقف مصنعها عن العمل مؤقتا لتحجيم الخسائر.

وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن بنك استثمار شعاع، "فقدت أسهم شركات الأسمنت في المتوسط 12% في شهر واحد (الفترة من 23 مايو وحتى 24 يونيو)، وجاء أداؤها أسوأ من أداء مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 الذي استقر تقريبا عند +0.7% خلال نفس الفترة".

وفي 10 يونيو الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره على قرار مجلس الإدارة بالإيقاف المؤقت للشركة، لوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له.

وتشكو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي، حيث وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.