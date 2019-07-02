وزيرة السياحة تغادر إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر دولي لتمويل القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

غادرت وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة كأحد المتحدثين في أعمال الجلسة الحوارية المزمع عقدها غدا تحت عنوان "التمويل الدولي لقطاع السياحة من أجل التنمية لتحقيق اجندة 2030".

وبحسب بيان اليوم، تنعقد الجلسة في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تنظمها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف السويسرية.

وأكدت وزيرة السياحة، أهمية المشاركة في فعاليات هذه الجلسة الحوارية والتي ستناقش أهمية زيادة قيمة مخصصات المعونة من أجل التجارة الموجهة لدعم قطاع السياحة بما يتيح للقطاع القيام بدوره الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

Advertisements

وأوضحت أن النمو في قطاع السياحة أصبح يتخطى معدلات نمو الاقتصاد العالمي ولكن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية يظل ضعيفاً للغاية، مشيرة إلى أن قيمة التدفقات الموجهة لدعم قطاع السياحة فقد بلغت نحو 0.4 % فقط من إجمالي قيمة تدفقات المعونة من أجل التجارة خلال عام 2017.

وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لما سجلته منظمة السياحة العالمية، فقد ارتفع عدد السائحين الدوليين حول العالم بنسبة 6% خلال عام 2018 ليصل إلى نحو 1.4 مليار سائح.

يشارك في الجلسات زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وعددٍ من المسئولين رفيعى المستوى وصناع القرار من الوزراء وشركاء التنمية والهيئات التمويلية أبرزهم: خوسيه غونسالفيس وزير السياحة والنقل والاقتصاد البحري بجمهورية الرأس الأخضر بإفريقيا (كيب ڤيردي)، وتوشيوكي ناكامورا المدير العام لوكالة التعاون الدولية اليابانية (الجايكا) ، وكارولين فروند مديرة التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمى والتنافسية بالبنك الدولى، وأرانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC).