حاصلة على معهد فني تجاري.. أمن الغربية يكشف حقيقة صاحبة الأكاديمية الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الثلاثاء، سيدة بتهمة إنشاء وإدارة أكاديمية وهمية في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وترويج شهادات دراسية ودورات تدريبية "مزورة"، منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة.

البداية كانت بمعلومات وردت إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، وأكدتها التحريات، حول قيام إحدى السيدات (حاصلة على معهد فني تجارى، مقيمة بمحافظة الغربية)، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى، وترويجها شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية "مزورة"، وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المذكورة، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على (شهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات والجهات الحكومية، شهادات اجتياز دورات تدريبية منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة من الأجندات تحتوى على أسماء المتقدمين للحصول على دورات لديهم والمبالغ المالية المتحصلة من كل منهم بإجمالي 350 ألف جنيه، - مجموعة كبيرة من وثائق التعارف والشهادات الدراسية وبطاقات الرقم القومي والصور الشخصية الخاصة بالراغبين في التقدم للالتحاق بالأكاديمية، مجموعة كبيرة من دفاتر إيصال استلام نقدية باسم الأكاديمية المشار إليها، مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور المحاضرات وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات التخرج - هاتف محمول).

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، بقصد تحقيق الربح المادي، وأمكن التوصل لثلاثة من ضحاياها، بسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل حصولهم على شهادات قياس مستوى مهارة وشهادات منسوبة لبعض الجامعات وكارنيهات مزاولة مهنة "مزروة".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.