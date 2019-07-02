صور- بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة في نادي المهندسين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الرعاية الصحية اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات حملة "الست المصرية.. صحة مصر" داخل مقر النادي البحري للنقابة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، إن الحملة تأتى ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية لدعم المرأة المصرية وتستهدف توقيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف عن السكر والضغط والسمنة وقياس الكتلة؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية والتوجيه لأماكن العلاج في حال اكتشاف أي نوع من الأمراض.

وأضاف رئيس لجنة الرعاية الصحية، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أنه تم العمل على تجهيز عيادة مغلقة ومجهزة داخل المبنى الإداري بالنادي ليتواجد به فريق طبي من النساء للكشف على النساء أكبر من 18 عامًا، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.

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وأكد حرص النقابة على توفير مقرات للعديد من الحملات الصحية منها "صحتك تهمنا، التطعيم ضد شلل الأطفال والكشف المبكر عن فيروس سي" ومختلف فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة بالإسكندرية.

كان الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعلن انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية اعتبارًا من أول يوليو الجاري والتي تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام.

ويبلغ عدد النساء المستهدفات من المبادرة بمحافظة الإسكندرية 2 مليون آنسة وسيدة واللاتي تبلغ أعمارهن 18 سنة أو أكثر، كما تستهدف الحملة أيضا الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات في عمر الإنجاب.