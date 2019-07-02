متابعة / قُتِل خلالها تونسيّان إثنان، أمريكا تقول إنها نفّذت ضربة على تنظيم القاعدة في شمال غرب...

وكالات - قالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربة أمس الأحد 30 جويلية 2019 على تنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا ووصفت المنطقة بأنها "ملاذ آمن" للتنظيم لشن هجمات في الخارج.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربة استهدفت منشأة للتدريب بها "عناصر مسؤولة عن التخطيط لشن هجمات في الخارج تهدد الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

Advertisements

وكان المرصد السوري أفاد عن مقتل ثمانية عناصر، بينهم ستة قياديون من جنسيات عربية مختلفة، في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بـ"القاعدة"، في قصف صاروخي استهدفهم في ريف حلب الغربي.

والقياديون الستة هم اثنان تونسيان واثنان جزائريان ومصري وسوري