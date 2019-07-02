قائد عسكري في الجيش الليبي : سنوجّه ضرباتٍ جويّة مكثفة لأهدافٍ بطرابلس وندعو السكان للإبتعاد عن...

وكالات - قال قائد عسكري في قوات الجيشي الليبي بقيادة خليفة حفتر اليوم، الإثنين 1 جويلية 2019، إن القوات ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس، وحث السكان على الابتعاد عن معسكرات "الميليشيات" والمواقع العسكرية.

وأضاف القائد العسكري محمد منفور حسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن الحملة تأتي بعد "استنفاد كل الوسائل التقليدية" في إطار السعي إلى "تحرير" طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.