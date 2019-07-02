رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يستقيل من منصبه

قدم معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الغرفة الثانية في البرلمان استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء ، بحسب بيان للمجلس. اليوم الثلاثاء ، بحسب بيان للمجلس. جاء ذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، ويطالب بإقالة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة الفاسدين منهم.

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