قوات الجيش اليمني تحرز تقدمًا في جبهة المزرق شمال غربي صعدة

حققت قوات الجيش الوطني الليبي، مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تقدمات استراتيجيا في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعدة. وقال مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة محرزة تقدمات استراتيجية في هذه

وأضاف "الجيش الوطني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع مليشيا الانقلاب الحوثي، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر المليشيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة. قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة محرزة تقدمات استراتيجية في هذهالجبهة والالتحام بجبهة حرض حجة".وأضاف "الجيش الوطني استطاع السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة بها بعد معارك ضارية مع مليشيا الانقلاب الحوثي، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر المليشيا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

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