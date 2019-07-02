مصرع 14 شخصًا واختفاء 13 آخرين في فيضانات سيبيريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصًا وفقد 13 آخرين في موجة فيضانات عارمة اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرق روسيا.

وقال متحدث باسم وزراة الطوارئ الروسية - في

تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية إنه "خلال عملية مشتركة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية في منطقة إيركوتسك، تم العثور على 14 جثة".وأشار المتحدث إلى أن 13 شخصا فقدوا من بينهم طفل وعشرة مواطنين من منطقة تولونسكي وثلاثة آخرين من منطقة نيجنودنسكي.يذكر أن الفيضانات في منطقة إيركوتسك بدأت عقب هطول أمطار غزيرة نهاية شهر يونيو الماضي، وتم إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الفيضان.