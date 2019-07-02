أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصًا وفقد 13 آخرين في موجة فيضانات عارمة اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا شرق روسيا.
وقال متحدث باسم وزراة الطوارئ الروسية - فيتصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية إنه "خلال عملية مشتركة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية في منطقة إيركوتسك، تم العثور على 14 جثة".
وأشار المتحدث إلى أن 13 شخصا فقدوا من بينهم طفل وعشرة مواطنين من منطقة تولونسكي وثلاثة آخرين من منطقة نيجنودنسكي.
يذكر أن الفيضانات في منطقة إيركوتسك بدأت عقب هطول أمطار غزيرة نهاية شهر يونيو الماضي، وتم إعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الفيضان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 14 شخصًا واختفاء 13 آخرين في فيضانات سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.