البحرين تدين الهجوم الحوثى الإرهابى على مطار أبها السعودي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية فجر اليوم الثلاثاء، من قبل ميلشيات الحوثى المدعومة من إيران، فى عمل عدائى أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
جددت الوزارة - فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعى التى تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز الأمن والسلم فى المنطقة
و أكد البيان تضامن البحرين التام مع السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، مشددة على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى فى مواجهة الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران التى تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.
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