الصين: المتظاهرون في هونج كونج اخترقوا الحدود القانونية

اتهمت الصين المتظاهرين الذين قاموا بأعمال العنف في مبنى البرلمان، بهونج كونج، بأنهم تعدوا الحدود القانونية، حيث اخترق صباح، اليوم الثلاثاء، مجموعة من النشطاء مبنى البرلمان الصيني إلى أن اضطرت الشرطة الصينية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وذلك بعدأن كانوا في مظاهرة سلمية.
وقالت بكين إن على حكومة المدينة مسائلة المجرمين المسئولين عن تلك الحادثة، وأضاف هونج كونج جزءا من الصين، لكنها تندرج تحت الدولة الواحدة ذات النظامين.
يأتي ما حدث اليوم احتجاجا على قانون تسليم المجرمين المثير للجدل، والذي قال عنه النقاد أنه يمكن استخدامه، لإرسال معارضين سياسيين من هونج كونج إلى الصين القارية.
فيما علقت "كالري لام"، رئيسة هونج كونج التنفيذية، على ماحدث "أن هذا المشهد محزن وصادم لكثير من الناس، خاصة وأن هذه الأحداث تتزامن مع المسيرة السلمية الثانوية في الأول من يوليو الجاري.
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