الصفدي يبحث هاتفيًا مع نظيره الليبي قضية الأردنيين الثلاثة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللليبي محمد الطاهر سيالة، قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس الماضي.

وشدد الصفدي خلال الاتصال حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم 2 يوليو على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة وإعادتهم الى المملكة، مطالبا بتمكين المختطفين من العودة إلى ذويهم سالمين.

من جهته، أكد الوزير الليبي

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اهتمام بلاده بالموضوع، وموضحا أن سبب التأخر فى الإفراج عنهم لأنهم كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى ونجحت السلطات مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم، ونوه بأنه يتابع الموضوع شخصيا بتوصية من رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

يذكر أن وزارة الخارجية الأردنية قد أصدرت بالسابق أكثر من بيان أكدت

فيه بأن الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة الاردنية تتابع وبشكل يومي حادثة اختطاف المواطنين الاردنيين الثلاثة في ليبيا، وأنها منذ حادثة الاختطاف أجرت العديد من الاتصالات مع الجانب الرسمي الليبي وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص.

بالإضافة أنه تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الوطني الليبي فايز السراج للمملكة في شهر ديسمبر الماضي، كما بحث وزير الخارجية الأردني في أكثر من مناسبة مع الرئيس الليبي ومع وزير الخارجية الليبي هذه القضية ، مؤكدا حث الجهود من أجل الإفراج عنهم.