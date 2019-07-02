الصفدي يبحث هاتفيًا مع نظيره الليبي قضية الأردنيين الثلاثة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللليبي محمد الطاهر سيالة، قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس الماضي.
وشدد الصفدي خلال الاتصال حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم 2 يوليو على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة وإعادتهم الى المملكة، مطالبا بتمكين المختطفين من العودة إلى ذويهم سالمين.
من جهته، أكد الوزير الليبي
يذكر أن وزارة الخارجية الأردنية قد أصدرت بالسابق أكثر من بيان أكدت
بالإضافة أنه تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الوطني الليبي فايز السراج للمملكة في شهر ديسمبر الماضي، كما بحث وزير الخارجية الأردني في أكثر من مناسبة مع الرئيس الليبي ومع وزير الخارجية الليبي هذه القضية ، مؤكدا حث الجهود من أجل الإفراج عنهم.
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