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القوات الأفغانية تقتل انتحاريًا قبل مهاجمته قائد شرطة في قندهار

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أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت مهاجمًا انتحاريًا قبل لحظات من تفجير نفسه لاستهداف قائد شرطة في مدينة قندهار.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن قائد شرطة قندهار الجنرال تادن خان أشكزاي، قوله إن المهاجم الانتحاري أراد استهداف قائد شرطة منطقة

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الشرطة السادسة بالمدينة.

وأضاف أن قوات الأمن تعرفت على الانتحاري، وأطلقت النار عليه قبل أن يفجر نفسه، إلا أن متفجرات الانتحاري انفجرت بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليه.

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