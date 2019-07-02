عون يؤكد تمسك لبنان بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، على تمسك لبنان بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية.

وقال عون، خلال استقباله في بيروت، اليوم، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، إن "القسم الأكبر من سوريا بات مستقراً والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 بالمئة من أراضيها"، لافتاً إلى أن "عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السطات اللبنانية بتعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم".

وشدّد الرئيس عون "على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين، مستغرباً إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم وذلك بهدف تشجيعهم على العودة".

بينما، أكدت الوزيرة بارلي "استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وفقاً لمداولات مؤتمر روما 2 الذي عقد العام الماضي".

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من جهة ثانية، بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الوزيرة بارلي سبل التعاون بين البلدين وخصوصاً في مجالات التعاون العسكري".

وكانت بارلي، قد وصلت مساء أمس الإثنين، إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى غد الأربعاء ، تلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، كما تلتقي قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني "يونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول وكتيبة بلادها العاملة في الجنوب.