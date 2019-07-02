كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص تتخذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تنتهك منطقتها الاقتصادية الخالصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إن قبرص بدأت إجراءات قانونية ضد ثلاث شركات متورطة في عمليات حفر للغاز من جانب تركيا إلى غرب الجزيرة لتجاوزها على الجرف القاري للجزيرة.

وأظهرت اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط في السنوات الأخيرة عن توترات وادعاءات بوجود تداخل بين الولايات القضائية التي لا تربطها علاقات دبلوماسية.

وتم تثبيت سفينة الحفر التركية "الفاتح" غرب قبرص منذ الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتم نشر سفينة حفر أخرى "يافوز" شرق الجزيرة قريبًا.

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وقال المسؤول بوزارة الخارجية في إشارة إلى شركة النفط التركية المملوكة للدولة "لقد بدأنا بالفعل إجراءات قانونية ضد الشركات التي تتعاون مع TPAO".

وقال المسؤول "نحن مصممون على أن نفعل الشيء نفسه مع "يافوز".

وتطالب الحكومة القبرصية بكلا المنطقتين كمنطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث تتمتع بحقوق لاستكشاف المواد الهيدروكربونية. تحتفظ تركيا بمنطقة غرب قبرص وهي رفها القاري الخاص.