كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا وحلفاء حلف شمال الأطلسي يبدأون تدريبات البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك حوالي 3000 جندي من 19 دولة في التدريبات العسكرية في البحر الأسود، وهو ما أثار مخاوف في روسيا.

بدأت مناورة نسيم البحر (سي بريز) 2019 التي استمرت 12 يومًا، وشاركت فيها أوكرانيا والولايات المتحدة وعشرات من حلفاء الناتو وعدد قليل من الدول الأخرى، يوم الاثنين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وسوف تشمل 32 سفينة حربية و24 طائرة.

يقول الجيش الروسي إنه يراقب التدريبات. وقد تراجعت العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة في أعقاب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014، ودعم المتمردين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا.

أعربت موسكو عن قلقها إزاء تدريبات الناتو السابقة بالقرب من حدودها، قائلة إنها تهدد أمنها، في حين أعرب حلفاء الناتو عن قلقهم إزاء المناورات العسكرية الروسية.

