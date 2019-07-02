كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تنتقد الولايات المتحدة لاشعال التوترات مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الصين عن أسفها إزاء تحرك إيران لكسر القيود على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكنها تقول إن حملة الضغط التي تشنها واشنطن هي السبب الجذري للتوترات.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن بكين لا تزال ملتزمة باتفاقية عام 2015، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا الي انه يتعين على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس وحماية الاتفاق "لتجنب تصاعد التوترات".

وذكر قنغ ان بكين عبرت عن "أسفها" إزاء التحركات الإيرانية الأخيرة، لكنه أضاف: "كما أكدنا مرارًا، الضغوط الامريكية هي السبب الأساسي للتوتر الحالي بشأن القضية النووية الإيرانية".

كانت الصين من الدول الموقعة على الخطة المشتركة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقد كافحت لإبقاء إيران داخلها بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.

