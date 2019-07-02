كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة حارة جديدة تضرب أوروبا الوسطى والشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت السلطات من موجة حارة في صربيا وبقية دول البلقان لأن الطقس الحار الذي أصاب أوروبا الغربية يتحرك شرقًا.
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في صربيا اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن الاستحمام في المساء قد يوفر بعض الراحة.
يأتي الارتفاع في درجات الحرارة بعد أسابيع من العواصف الرعدية الشديدة غير المعتادة في أجزاء من صربيا وبلغاريا ورومانيا والبوسنة وكرواتيا التي تسببت في فيضانات ورطوبة شديدة.
وقد تم إيقاف الخزانات التي تحتوي على مياه الشرب في حدائق بلغراد، كما حذر الأطباء المسنين من البقاء في منازلهم.
يأتي الارتفاع في درجات الحرارة بعد أسابيع من العواصف الرعدية الشديدة غير المعتادة في أجزاء من صربيا وبلغاريا ورومانيا والبوسنة وكرواتيا التي تسببت في فيضانات ورطوبة شديدة.