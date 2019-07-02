موجة حارة جديدة تضرب أوروبا الوسطى والشرقية

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في صربيا اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن الاستحمام في المساء قد يوفر بعض الراحة.

وقد تم إيقاف الخزانات التي تحتوي على مياه الشرب في حدائق بلغراد، كما حذر الأطباء المسنين من البقاء في منازلهم.

يأتي الارتفاع في درجات الحرارة بعد أسابيع من العواصف الرعدية الشديدة غير المعتادة في أجزاء من صربيا وبلغاريا ورومانيا والبوسنة وكرواتيا التي تسببت في فيضانات ورطوبة شديدة.

