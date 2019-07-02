كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية البريطاني: يجب أن تتفهم بكين قضية احتجاجات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية البريطاني ان السلطات في هونج كونج يجب ألا تستخدم اندلاع أعمال التخريب أثناء الاحتجاجات "ذريعة للقمع".

وصرح جيريمي هنت ان بريطانيا تدين "العنف من جميع الجوانب" بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين المجلس التشريعي في هونج كونج ورسموا جرافيتي على الجدران. لكنه اشار الي ان السلطات بحاجة إلى "فهم الأسباب الجذرية لما حدث، وهو مصدر قلق عميق لشعب هونج كونج بأن حرياتهم الأساسية تتعرض للهجوم".

تعد بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة في هونج كونج، قبل عودتها إلى الصين في عام 1997. واضاف هنت إن بريطانيا لا تزال ملتزمة بإعلان عام 1984 بين الولايات المتحدة والصين الذي ينص على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" لحكم هونج كونج الذاتي، محذرا انه "ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم يتم احترام تلك الاتفاقية القانونية الدولية الملزمة".