كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحث إيران على التراجع عن خرق الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران على التخفيض الفوري لمخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب والالتزام بشروط الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وصرح إيمانويل ماكرون في بيان اليوم الثلاثاء انه احيط علما بإعلان إيران بتجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام (661 رطلا) من اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق.

وطلب ماكرون من إيران أيضا الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أخرى من شأنها تهديد الصفقة، التي وعدت برفع العقوبات التجارية مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

عارضت فرنسا بشدة قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الصفقة وفرض عقوبات جديدة على إيران. واوضح ماكرون ان فرنسا ستحاول التأكد من احترام إيران لالتزاماتها، وكذلك حصولها علي "المزايا الاقتصادية للاتفاق".

