كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعادة الإنترنت في إثيوبيا بعد 10 أيام من حوادث الاغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إثيوبيا في استعادة الوصول إلى الإنترنت اليوم الثلاثاء، بعد 10 أيام من قطعه إثر اغتيال ستة من كبار المسؤولين الحكوميين. وقد أثر انقطاع الإنترنت على الدولة بأكملها ولكن في الأيام الأخيرة تمكنت بعض المواقع من العمل.

و صرح شيير أكيلو، سكرتير مدير اثيو تيليكوم، لوكالة أسوشييتد برس انه "تم استعادة الإنترنت في أديس أبابا اليوم وسيتم استعادتها في مواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد أيضًا، خطوة بخطوة.. وسيتم استرداد جميع حزم الإنترنت التي اشتراها المستخدمون ولم يتمكنوا من استخدامها أثناء قطع الإنترنت."

كما قامت إيثيو تيليكوم، وهي شركة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة للدولة، بقطع الاتصال بالإنترنت قبل أسبوعين خلال امتحانات المدارس الوطنية.

وقد قدرت نتبلوك، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت، أن إثيوبيا تخسر ما لا يقل عن 4.5 مليون دولار يوميًا خلال فترة انقطاع الإنترنت.

و اوضح أبينيت هارجو، وهو رجل أعمال في مجال التوصيل في إثيوبيا "يجب أن تتوقف الحكومة عن قطع الإنترنت كلما ظهرت بعض القضايا الأمنية أو الامتحانات..هذا تكتيك تم تجربته في الماضي واثبت فشله."

