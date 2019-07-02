كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 16 في حريق بناقلة تحمل علم إيطاليا في ميناء ألياجا التركي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة بيتكيم للبتروكيماويات، اليوم الثلاثاء، أن شخص واحد على الأقل قُتل وأُصيب 16 آخرون في حريق على متن الناقلة التي تحمل العلم الإيطالي في ميناء ألياجا التركي.

وأضافت الشركة، في بيان: "عند محطة بيتكيم في حوالي الساعة 11:20 مساء (20:20 بتوقيت جرينتش)، اندلع حريق لسبب غير محدد بينما كانت سفينة سينزانيا التي ترفع العلم الإيطالي ممتلئة بالهيدروكربونات السائلة، وأن 16 شخصًا أُصيبوا وتوفي واحد في المستشفى".