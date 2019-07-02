كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يؤكد استئناف المفاوضات التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية مع الصين بدأت عقب لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال "لقد بدأت" رداً على أسئلة الصحفيين مساء أمس الإثنين، حول المفاوضات مع بكين عقب الاتفاق مع الحكومة الصينية على هدنة جديدة بشأن النزاعات التجارية، والتي تم بموجبها تجميد فرض رسوم جمركية جديدة.

وبدأت جولة المفاوضات الجديدة عبر اتصالات هاتفية انتظاراً لتحديد أماكن الاجتماعات القادمة بين مسئولين بالحكومتين.

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وتم التوصل لاتفاق مبدئي بين ترامب وجين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا (اليابان)، مما سمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها لشركة "هوواي" التكنولوجية الصينية.

وكان ترامب قد هدد قبل الاجتماع بفرض عقوبات بين 10 و25% على واردات أمريكية بقيمة 325 مليار دولار، مما أزعج الأسواق الدولية خشية من ارتفاع أسعار بعض المنتجات على المستهلكين.

لكن رغم ذلك لا تزال رسوم فرضت من قبل الولايات المتحدة على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار سارية، وأخرى مفروضة من قبل الصين على واردات أمريكية بقيمة 110 مليار دولار قائمة.

وتعود بداية هذه الحرب التجارية لوصول العجز التجاري الأمريكي مع الصين في عام 2018 إلى نحو 419 مليار دولار إزاء بلوغ حجم الصادرات الأمريكية إلى العملاق الأسيوي 120 مليار، بينما ارتفعت واردات السلع من الصين إلى 540 مليار دولار.