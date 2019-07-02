كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوبك" تثق في دعم الدول غير الأعضاء لتمديد خفض النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع الدول الرئيسية المنتجة للنفط في فيينا لليوم الثاني، حيث أعرب أعضاء أوبك عن ثقتهم في أن الدول غير الأعضاء في المنظمة ستوقع على اتفاق لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر أخرى.

وافقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين على التمديد في محاولة لمنع أسعار النفط من الانخفاض حيث تواجه المنظمة توقعات ضعيفة للطلب العالمي.

وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، متوجهًا إلى اجتماعات اليوم الثلاثاء مع كبار الدول غير الأعضاء مثل روسيا، انه "متأكد بنسبة 100٪" من الموافقة على الخفض، مضيفا "أنا إيجابي للغاية، ومتفائل جدًا، وأعتقد أننا في مكان جيد جدًا اليوم". وقالت روسيا غير العضوة بالفعل يوم الاثنين انها تؤيد التمديد.

