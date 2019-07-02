كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الصينية تدين أعمال الاحتجاج في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الصينية، المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية واقتحامهم المجلس التشريعي ووصفوا اعمال تخريب بأنها "أعمال غير قانونية خطيرة تنتهك سيادة القانون وتعرض النظام الاجتماعي للخطر".

وقال المتحدث جينج شوانغ، إن بكين تدين الأحداث التي قام خلالها عدة مئات من المتظاهرين باختراق الحواجز الزجاجية والصلب لدخول المبنى خلال الليل.

ذكر جينغ اليوم الثلاثاء أن الحكومة المركزية للصين تدعم بقوة حكومة هونج كونج وقوات الشرطة التابعة لها فى التعامل مع الحادث وفقا للقانون.

كما أكد مجددا رفض الصين لتعليق أو تدخل أي دولة أجنبية في أعمال الاحتجاج في هونغ كونغ، قائلًا إن مثل هذه الأمور شأن صيني بحت وأن الدول الأخرى "يجب ألا تدعم أي مجرمين عنيفين بأي شكل من الأشكال، ولا ترسل أي إشارات مضللة أو تتخذ أي اجراءات خاطئة. "

