بوفال على رادار هذا الفريق

أبدى مسؤولو فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، اهتمامهم بضم الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

واكدت مجلة “ليكيب” الفرنسية، أن العروض الملفتة التي قدمها بوفال مع فريق سيلتا فيغو الإسباني، الذي لعب له الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون، جعلت الفريق الفرنسي يهتم بجلب اللاعب المغربي إلى “الليغ1”.

وما زال الغموض يلف وجهة بوفال القادمة، بالرغم من استمرار عقده مع ساوثهامبتون إلى غاية 2021، بعد أن أبدت أندية إسبانية اهتمامها هي الأخرى بالتعاقد مع بوفال، الذي خاص 35 مباراة مع سيلتا فيغو، الموسم المنصرم.