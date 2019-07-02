المحكمة تنظر في دعوى قضائية رفعها مدير المركز السينمائي ضد مخرج

تنظر المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، في 10 يوليوز الجاري في الدعوى القضائية، التي رفعها مدير المركز السينمائي المغربي، صارم فاسي الفهري، ضد المخرج هشام حجي، بعما اتهمه بتلقي رشاوى.

ويعود أصل الدعوى إلى مقطع فيديو، ظهر فيه حجي، وهو حامل لزجاجة “شامبانيا”، ويوجه شتائم، واتهامات بتلقي صارم فاسي الفهري رشاوى لتوقيعه على الدعم المالي للأفلام السينمائية.

وسبق أن استفاد المخرج السينمائي، هشام حجي، من مبلغ 400 مليون سنتيم من المركز السينمائي المغربي، دعما لفيلمه “يوم الخلاص”.

وانتشر الفيديو، الذي يدين حجي، شهر أبريل الماضي، ليجره إلى القضاء، بعدما أعلن أنه سيستقطب نجوم هوليوود للمشاركة في فيلمين يشرف عليهما في ورزازات.