“زيرو موعد للعمليات الجراحية”.. المستشفى الإقليمي في صفرو يعلن انتهاء الحملة بإجراء أزيد من 90 عملية

أنهى المستشفى الإقليمي في مدينة صفرو، أول أمس السبت، حملة طبية واسعة، لإجراء العمليات الجراحية العامة، استهدفت ما يزيد عن تسعين مريضا، خلال مدة لم تتجاوز خمسة أيام، منذ الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وقال مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس، كمال الينصلي، في حديث مع “اليوم 24″، إن هذه المبادرة تمت انسجاما مع استراتيجية وزارة الصحة، التي اختير لها شعار “صفر موعد للعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية”، واستهدفت جميع مواعيد المرضى، التي تتعلق بالجراحة الباطنية، والعامة، وجراحة اللوزتين، وذلك بشراكة مع جمعية “المغرب، الواجبات والحقوق”.

ولفت الينصالي الانتباه، إلى أن مستشفى صفرو الإقليمي، يعد أول مستشفى يصل إلى مستوى “صفر موعد” في الجراحة العامة، ما ساهم في إنهاء معاناة العشرات من ساكنة الإقليم، الذين وصلت مواعيدهم، بحسب المتحدث، إلى تاريخ التاسع من شهر مارس العام المقبل، مشيرا إلى أنه تم تدشين الحملة مطلع الأسبوع المنصرم، تحت إشراف طاقم طبي يتكون من أطباء مغاربة وفرنسيين، وبدعم من المديرية الجهوية للصحة في جهة فاس ومكناس، والمندوبية والسلطات الإقليمية.

وكان وزير الصحة، أناس الدكالي، أعطى الانطلاقة الرسمية لهذه المبادرة، في شهر يناير الماضي، ضمن أشغال الدورة الأولى لمنتدى “المستشفى العمومي وآفاق المستقبل”، بمدينة أكادير، بهدف تقليص الفترة الطويلة للمواعيد الخاصة بالجراحة في أفق إنهائها مع نهاية السنة، وتحسين التكفل بالمرضى بمصالح الجراحة، وتجويد التدخلات ما قبل وما بعد العمليات الجراحية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاستشفائية المقدمة للمواطن، وتعزيز ثقته في منظومته الصحية الاستشفائية..