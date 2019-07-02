سلا.. الضرائب تُشعل “الفتنة” بين أرباب المقاهي والمجلس الجماعي

لوح أرباب المقاهي والمطاعم في مدينة سلا، بإضراب جديد ضد المجلس الجماعي، وذلك بعد فرضه إتاوات على تدبير النفايات المنزلية.

وحسب مصادر “اليوم 24” فإن ممثلي أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة سلا، سيعقدون لقاء في نهاية الأسبوع الجاري، مع عمدة المدينة، للبحث عن إتفاق بين مهنيي القطاع ومجلس الجماعة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن هذا اللقاء المرتقب، جاء بعد لقاء أولي مع نائب عمدة سلا، إضافة إلى لقاءات أخرى مع ممثلي فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، خلال الشهر الماضي.

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وفي سياق ذاته، قال محمد عبد الفضل، نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي، والمطاعم في المغرب، في حديثه مع “اليوم24″، إن “أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة سلا، مصدمون؛ لأنهم توصلوا بإشعارات من لدن المجلس الجماعي، بفرض ضرائب على تدبير النفايات المنزلية، وذلك على بعد أيام قليلة فقط، على المناظرة الوطنية للضرائب، الذي كان فيها إقرار صريح، من طرف مسؤولين في وزارة الداخلية والممثلين لدى الغرف المهنية، بوجود ضغط ضريبي، على قطاع المقاهي والمطاعم”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “عوض تنزيل توصيات المناظرة ذاتها، بشكل صريح، لتخفيف عبء ضريبي، يعاني منه مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، نجد مسؤولي مجلس الجماعي بسلا، يفرضون إتاوات جديدة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “الجماعات المحلية تتعامل مع النص التشريعي، بارتجالية؛ لهذا نجد أن البعض يرفض إستثمار في هذا القطاع، بسبب كثرة الضرائب، لا أبالغ إن قلت إن المجلس الجماعي يفرض علينا ضرائب لا معنى لها، تأخذ أكثر من نصف مداخلينا”.