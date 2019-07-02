بعد تصدرهم المجموعة.. رونار يكافئ “الأسود”

منح الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، يوم راحة للعناصر الوطنية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من دور المجموعات، واختتامه أمس الاثنين المجموعة الرابعة، بانتصار على حساب جنوب إفريقيا.
ولن يخوض المنتخب الوطني أية حصة تدريبية، عشية اليوم، للمرة الأولى منذ أن وصل “الأسود” لمصر، وذلك بهدف منح اللاعبين يوم راحة لاسترجاع الأنفاس، والتخفيف من ضغط المباريات والتدريب، بعد ثلاث مباريات في الدور الأول.
ومن المنتظر أن يتعرف المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، على خصمه في دور الثمن النهائي، بإجراء آخر مباريات المجموعة الخامسة والسادسة.
جدير ذكره، أن المنتخب الوطني، أنهى المجموعة الرابعة متصدرا برصيد 9 نقاط، من ثلاث انتصارات على كل من ناميبيا، الكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا.
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