تمكنت المصالح الأمنية بمنطقةً ميناء طنجة المتوسط، بداية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص بحوزته 1891 من الشهب الاصطناعية، كانت داخل سيارته القادمة من إيطاليا والمتوجهة إلى الدار البيضاء.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن المعني يبلغ من العمر 45 سنة، تمكنت المصالح الأمنية بواسطة الكلاب البوليسية من الكشف عن عدة علب من الشهب ملفوفة ومغلفة بعناية داخل سيارته.
وأحالت العناصر الأمنية المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد استكمال الأبحاث حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء طنجة.. الكلاب البوليسية تُحبط عملية تهريب كمية كبيرة من الشهب الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.