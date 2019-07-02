ميناء طنجة.. الكلاب البوليسية تُحبط عملية تهريب كمية كبيرة من الشهب الصناعية

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقةً ميناء طنجة المتوسط، بداية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص بحوزته 1891 من الشهب الاصطناعية، كانت داخل سيارته القادمة من إيطاليا والمتوجهة إلى الدار البيضاء.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن المعني يبلغ من العمر 45 سنة، تمكنت المصالح الأمنية بواسطة الكلاب البوليسية من الكشف عن عدة علب من الشهب ملفوفة ومغلفة بعناية داخل سيارته.

وأحالت العناصر الأمنية المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد استكمال الأبحاث حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .