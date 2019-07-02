روما يحدد شرطا جديدا للاستغناء عن دجيكو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق روما الإيطالي حدد شرطا جديدا من أجل الاستغناء عن خدمات نجمه البوسني، إيدين دجيكو، إلى إنتر ميلان.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن روما ليس في حاجة الآن إلى بيع دجيكو إلى إنتر، من أجل ضبط ميزانيته.

وأشار الموقع الإيطالي إلى روما كان يطلب في البداية 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى لاعب، من أجل السماح برحيل دجيكو.

وتحول موقف روما الآن بشأن رحيل المهاجم البوسني، حيث يشترط الذئاب الحصول على 20 مليون يورو.

ويفكر مسؤولو إنتر في عدم إبرام الصفقة، لأنه من الصعب دفع هذا الرقم في لاعب يبلغ 33 عامًا، رغم أن التعاقد معه من مطالب أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد.