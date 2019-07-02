بوغبا يوجه طلبا لمانشستر يونايتد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، وجه طلبا لمدرب فريقه أولي جونار سولسكاير، بخصوص رحيله عن صفوف "الشياطين الحمر".

وبحسب ما نقله برنامج "الشرينجيتو" الإسباني، فإن بوغبا طلب من سولسكاير أن يسمح له بالرحيل عن "أولد ترافورد" قبل يوم الأحد المقبل، حتى لا يبدأ فترة الإعداد مع الشياطين الحمر.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن ريال مدريد عاد للاهتمام بصفقة بوغبا، ويريد حسم التعاقد في أسرع وقت قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هو من طلب التعاقد مع بوغبا، لدعم خط وسط الفريق الملكي، بينما يريد فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، ضم الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير.

يذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن حدد 150 مليون إسترليني، للتخلي عن خدمات بوغبا هذا الصيف.