الرملة: سطو مسلح على تاجر مجوهرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ شخص مجهول عملية سطو مسلح على تاجر مجوهرات في مدينة الرملة، منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أوقف اللص التاجر وهدده بالسلاح بعد إغلاق محلّه في الرملة، وسرق منه مبلغا من المال ولاذ بالفرار، ولم تعرف قيمة المبلغ أو المجوهرات التي جرت سرقتها.

إلى ذلك، تم استدعاء الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجناية.