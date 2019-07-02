القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ شخص مجهول عملية سطو مسلح على تاجر مجوهرات في مدينة الرملة، منتصف الليلة الماضية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، أوقف اللص التاجر وهدده بالسلاح بعد إغلاق محلّه في الرملة، وسرق منه مبلغا من المال ولاذ بالفرار، ولم تعرف قيمة المبلغ أو المجوهرات التي جرت سرقتها.
إلى ذلك، تم استدعاء الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجناية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرملة: سطو مسلح على تاجر مجوهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.