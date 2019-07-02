شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يناقش سُبل النهوض بالتعليم مع فريق من الخبراء التربويين والأكاديميين والان مع التفاصيل

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء بفريقٍ من الخبراء التربويين والأكاديميين الجنوبيين، في مجالات التعليم الجامعي والعام والفني والتقني، لمناقشة سُبل النهوض بالعملية التعليمية وتصحيح مساراتها ومايعترضها من ضعف.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على دور الأكاديميين والتربويين الجنوبيين في الارتقاء بالعملية التعليمية، وفي إيجاد نظام ومنهج تعليمي يواكب العصر ويُسهم في خلق جيلٍ متسلح بالعلم والمعرفة، وبالانتماء للوطن.

ونوه الزبيدي إلى أن المجلس يولي التعليم اهتماماً خاصا ، ويعتبر النهوض به معياراً للنهوض بالمجتمع وبنائه بناءً سليماً.

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وناقش اللقاء الأولويات المطلوب إنجازها في اتجاه إنقاذ التعليم وتحسين أداؤه، لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف العلوم والمجالات.

وقدم الأكاديميون والتربويين، عرضاً تضمن مشاكل وهموم التعليم بشكل عام، وآلية العمل التي تساعد على تحسين أوضاعه.

حضر اللقاء المهندس عدنان الكاف، والدكتور عبدالناصر الوالي، عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وجواد همشري، مدير مكتب الرئيس.