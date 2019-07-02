شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أمني لبرنامج البريد الإلكتروني Thunderbird والان مع التفاصيل

أطلقت شركة موزيلا تحديثاً جديداً لبرنامج البريد الإلكتروني Thunderbird لسد 3 ثغرات أمنية تم اكتشافها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه بدون هذا التحديث يمكن للقراصنة تسريب برامج ضارة إلى الكمبيوتر على شكل رسالة بريد إلكتروني يتم فتحها أو عن طريق النقر على رابط بها.

يُشار إلى أن وظيفة التحديث التلقائي في Thunderbird تكون نشطة بشكل تلقائي. ويمكن للمستخدم، الذي قام بتعطيل هذه الوظيفة، تحديث البرنامج إلى الإصدار الآمن رقم 60.72 من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات تحت بند “Help/About Thunderbird”.