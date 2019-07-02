شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يعرضون على الرئيس الامريكي 100 مليار دولار والان مع التفاصيل

أظهرت رسالة انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة من ناشطين فلسطينيين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعرضون فيها عليه مبلغ 100 مليار دولار مقابل ترحيل الإسرائيليين من فلسطين المحتلة إلى الولايات الأمريكية.

وتداول الناشطون عرض من الشعب الفلسطيني على ترامب مبلغ 100 مليار دولار لمدة عشر سنوات مقابل ترحيل الاسرائيليين من فلسطين وتوطينهم بالولايات المتحدة الامريكية.

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وأوضحت الرسالة أنه ولتسديد هذا المبلغ سوف يدفع كل فلسطيني 7.7 دولار شهريا لمدة عشر سنوات.

وأضافت الرسالة “لذا فإننا سنأخذ على أنفسنا عهدا ان نتوقف عن التدخين كل يوم جمعة من كل اسبوع ولمدة عشر سنوات للوفاء بتسديد المبلغ، ننتظر رد سيادتكم، عنوان الشعب الفلسطيني معروف لديكم”.

وتحتل إسرائيل منذ 1948 أراضي فلسطين التاريخية، فيما أكملت احتلالها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في نكسة 1967 .