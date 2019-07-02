البيضاء.. حملة إخوانية داعشية للتهديد باستهداف التحالف

قالت فصائل إخوانية مسلحة، من بينها داعش في محافظة البيضاء اليمنية، إنها تعتزم شن هجمات إرهابية ضد قوات التحالف العربي، وذلك في الوقت الذي انطلقت فيه حملة إعلامية وسياسية إخوانية تمولها قطر، عبر ذراعها المحلي تنظيم الإخوان، لتشويه دور تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعلنت فصائل مسلحة، من مقرها في بلدة قيفة بالبيضاء وسط البلاد والخاضعة لسيطرة مشتركة بين الإخوان وميليشيات الحوثي، اعتزامها شن هجمات ضد قوات التحالف العربي والقوات المحلية في جنوب اليمن المحرر.

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وبث ناشطون موالون لذراع قطر في اليمن، تسجيلات مرئية لعناصر من داعش، تعلن اعتزامها شن هجمات ضد قوات التحالف العربي، وقوات الحزام الأمني، وقوات النخبة.

وجاء بث التسجيلات متزامناً مع هجوم اعلامي وسياسي من قبل الذراع اليمنية لقطر، تنظيم الإخوان، الأمر الذي رأت فيه مصادر عسكرية تصعيداً إخوانياً، وداعشياً، وحوثياً مشتركاً ضد التحالف العربي، على أن يظهر في الصورة تنظيما داعش أوالقاعدة.

ودعت مصادر أمنية قوات الأمن إلى الحيطة والحذر، ورفع درجة الاستعداد الأمني، مشيرةً إلى أن عناصر إرهابية على صلة بأطراف إقليمية تقحاول تهريب أسلحة ومتفجرات إلى عدن لتنفيذ هجمات في إطار هذا المخطط الذي بدأ يظهر للعلن، وهو ما كشفه حجم عمليات الضبط والإحباط التي نجحت فيها قوات الأمن اليمنية في عدن، لمنع هذه العمليات الإرهابية.