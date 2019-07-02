شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الموريتانية تأمر باختصار اسم الرئيس الجديد والان مع التفاصيل
أكدت وكالة صحراء ميديا، الموريتانية نقلاً عن مصادر خاصة، أن سلطات نواقشوط، أصدرت تعميماً لوسائل الإعلام الحكومية،التلفزيون، والإذاعة، ووكالة الأنباء الرسمية، يقضي باختصار اسم الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضافت المصادر أن التعميم يقضي باختصار اسم الرئيس المنتخب إلى "محمد ولد الشيخ الغزواني"، بدلاً من "محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني"، على أن يُعتمد الاسم رسمياً في وسائل الإعلام العمومية.
ويُذكر أن المجلس الدستوري في موريتانيا، أعلن رسمياً اليوم الاثنين، فوز محمد ولد الغزواني في انتخابات 22 يونيو (حزيران) الرئاسية.
وقال المجلس إن ولد الغزواني حصل على 483007 أصوات، أي 52% من أصوات الناخبين.
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