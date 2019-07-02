شكرا لقرائتكم خبر عن التركي المتهم بهجوم أوتريخت يعترف بجريمته الإرهابية والان مع التفاصيل

اعترف المشتبه به الرئيسي في إطلاق نار دموي على ترام بأوتريخت الهولندية في وقت سابق هذا العام علناً أمام القضاء بالجريمة التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وقال المتهم الذي يدعى جوكمان تي. أمام محكمة في أوتريخت: "أنا لست مشتبهاً به، اعترف بارتكاب الجريمة".

وقال ممثلو الادعاء إن هناك دليلاً واضحاً على "دوافع إرهابية" وراء الجريمة. وأشاروا إلى خطاب عُثر عليه في سيارة استخدمت للفرار، وقال فيه جوكمان إنه "تصرف باسم الإسلام".

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وفي المحكمة، اتهم جوكمان الجنود الهولنديين بقتل مسلمين خارج البلاد، وقال إنه رفض سلطة القضاء والقوانين والدولة الهولندية.

وعُرف الرجل المولود في تركيا، فقط باسم جوكمان تي، بسبب قوانين الخصوصية الصارمة في هولندا.

وقتل جوكمان 4 أشخاص وأصاب 3 آخرين في إطلاق النار الذي استهدف تراما في الجزء الغربي من أوتريخت.

وكانت الشرطة قد أعلنت بالفعل أن الرجل اعترف بالجريمة وأنه نفذها بمفرده، ولكنه اليوم اعترف علنا للمرة الأولى. وجاء مثوله أمام القضاء اليوم من أجل تحديث الإجراءات. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الأصلية فقط العام المقبل.