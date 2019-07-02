شكرا لقرائتكم خبر عن أسف روسي لإعلان إيران تجاوز سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب والان مع التفاصيل

قالت روسيا، الاثنين، إن إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف"، لكنها عزت ذلك إلى تصرفات الولايات المتحدة.

وأعلنت إيران في وقت سابق الإثنين "تجاوز سقف الـ300 كلغ" من مخزون اليورانيوم ضعيف التخصيب المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في العام الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء: "هذا بالطبع يدعو للأسف، ولكن علينا ألا نبالغ في تصوير الوضع".

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وتابع ريابكوف "يجب فهم الأمر على أنه نتيجة طبيعية للأحداث التي حصلت قبله".

كما أدان "الضغوط الأمريكية غير المسبوقة"، إلا أنه دعا طهران إلى التصرف بـ"مسؤولية".

ورداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب أحادياً من الاتفاق النووي في مايو(آيار) 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 مايو(آيار) الماضي، أنها لم تعد ملزمة بما ينص عليه الاتفاق الذي يمنع تجاوز مخزونها من المياه الثقيلة 130 طناً، ومخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب 300 كلغ.

وتهدد طهران أيضاً بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لتصبح أعلى مما هو وارد في الاتفاق (3.67%)، بدءا من 7يوليو (تموز)، وإعادة إطلاق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها دول الاتفاق الأخرى المانيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.