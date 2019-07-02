تدشين مشروع مياه منطقة رأس العقيّم بغيل باوزير بساحل حضرموت

بتمويل من منظمة اليونيسيف، شهدت محافظة حضرموت، تدشين العمل رسمياً بمشروع مياه منطقة رأس العقيّم – رأس حويره – مديرية غيل باوزير ،وذلك بحضور مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران وعدد من أعيان منطقة رأس العقيّم.

وأعرب الأهالي، عن سعادتهم بالمشروع الذي يمكنهم من الحصول على الماء دون معاناة .

والتقى الدكتور عدنان محمد حمران المدير العام بالمديرية بمقادمة وأعيان منطقة رأس حويره للتشاور معهم للتعاون في تسهيل آلية استمرار الماء لمنطقة رأس العقيّم ومنطقة رأس حويره.

كما تم الاتفاق على دراسة تمديد شبكة المياه إلى مساكن رأس حويره وأيضاَ بناء مجمع للصرف الصحي للمنطقة على أن يتم تسويق المشروعين إلى الجهات المانحة .