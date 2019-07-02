بوحشية... خدروا واغتصبوا ابنة عمهم لتفوقها الدراسي

وفي التفاصيل، إن الفتاة وأبناء عمومتها يدرسون في المدرسة نفسها ولكنها متفوقة عنهم، الأمر الذي دفعهم للتخطيط للانتقام منها على تميزها، وإجبارها على ألا تكون متفوقة عنهم، ولم يجدوا طريقة أمامهم سوى الاغتصاب وتصوير الواقعة ونشرها بين أفراد عائلتهم.ودعا الأولاد ابنة عمهم لتناول الغداء معهم خلال استراحة في المدرسة الواقعة بولاية أوتار براديش في الهند، وقدموا الطعام لها بعدما خلطوه بمخدر، لتغيب الفتاة عن الوعي، ويقوم الأربعة بالتناوب على اغتصابها برفقة معلمهم، ثم قاموا بتصوير الواقعة وإرسال مقطع الفيديو الخاص بها على الواتساب لكل أفراد العائلة، ليتقدم والد الطفلة ببلاغ ليتم إلقاء القبض على أحد المتهمين بينما فر الباقون.

وقال مدير الشرطة، مادهوفان كومار سينغ: "بمجرد تخدير الفتاة تناوب الأولاد ومعلمهم على اغتصابها بينما قام أحدهم بتصوير الواقعة على هاتف محمول، وعندما استعادت وعيها أخبروها أنها فقدت وعيها في الملعب".



وأشار تحقيق أولي إلى أن الأولاد أرادوا تقليص حجمها لتميزها في دراستها، حيث يشعرون بالخجل أمام عائلاتهم في كل مرة تتميز فيها عليهم.