بالصور: تحبّ السفر ولا تملك المال؟ اليك أرخص 7 وجهات صيفية!

في ما يأتي سنقدم لكم أرخص الوجهات السياحية الرائعة التي يمكن أن لا تكونوا قد فكرتم فيها مسبقاً:

رومانيا





مكان يجمع التاريخ بالطبيعة الرائعة وبأسعار مقبولة. يمكنكم اكتشاف كهف سكاريسوارا وقلعة بيليس وبراكين الطين وأكثر! أسعار الفنادق تتراوح بين 6 و11 يورو، والطعام بين 5 و11 يورو، أما تكاليف النقل فهي بين 0.34 و1.1 يورو.



بلد مناسب لأولئك الذين يحلمون بجولات وسط الطبيعة الغريبة: غابات، أنهار، جبال وشلالات. وبالنسبة للأسعار، فانك تنفق 9.5 يورو للتجديف 8 ساعات في كهوف فانغ فينغ. وسعر الفنادق يتراوح من 4 الى 9 يورو. ويمكنك أكل ما لذ وطاب ابتداء من 2 يورو. أما المواصلات فتتراوح بين 1.5 و6 يورو.

البرتغال





كل شيء ممكن في هذه الدولة. من الطبيعة مروراً بالتاريخ وصولاً الى السهرات على الجزر. أسعار الفنادق تتراوح من 8 الى 16 يورو. وتكلفة الطعام تقريباً 7 يورو. كما يمكن تجنب دفع ثمن النقل، أو زيارة متاحف مجاناً، عبر شراء بطاقات مخصصة للسياح.

بلغاريا





منتجعات سياحية وشواطئ في كل مكان، بالإضافة الى الأماكن السياحية والتاريخية. يمكن الاستفادة من أسعار فنادق مطلة على البحر ابتداء من 8 يورو وصولاً الى 15 يورو. وتكلفة الطعام هي 14 يورو تقريباً.أما تكاليف النقل العام فهي بين 1 و3.5 يورو في المدن.

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بيرو

بلد قديم يحافظ على تاريخه، تشعر وكأنك في كوكب آخر بسبب المناظر الطبيعية المدهشة. أسعار الفنادق 11 يورو. الطعام معظمه تقليدي ويتراوح بين 5 و10 يورو. أما النقل العام فيتراوح بين 0.4 و3 يورو والتاكسي بين 4 و8 يورو.

بولندا





تتضمن القلاع التاريخية والبحيرات الجبلية بالإضافة الى منتجعات التزلج. الأسعار: تراوح الفنادق بين 7 و21 يورو، الطعام 11 يورو تقريباً للوجبة، والنقل تختلف أسعاره بين المدن لكنه منخفض.

هنغاريا – المجر





تنافس الدول الأوروبية وتشبهها بكل شيء لكن بأسعار مقبولة. يمكنك الاستفادة من زيارة بعض المتاحف والبحيرات بشكل مجاني. أسعار الفنادق تتراوح بين 7 و21 يورو، أما الطعام بين 6 و12 يورو. تذاكر النقل ليوم كامل 5.3 يورو للشخص وللمجموعة 10.6 يورو.