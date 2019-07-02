النفط تعلن عن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لحزيران الماضي

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر حزيران بلغت (105) مليون (603) الف و(107) برميل، وبايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(397 ) مليونا و(172) الف دولار".واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و (705) الف برميل، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(162) الف و(559) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (735) الفا و (548) برميلا".

واشار الى ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(520) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(390) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (105) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (25) الف برميل"، موضحا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60,578) دولارا ".



يذكر ان وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.