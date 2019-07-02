العثور على جثة مجهولة الهوية جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميا بالرصاص جنوب شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية في ساحة متروكة بمنطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد"، مبينا أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار في منطقة الرأس".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجناة".



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