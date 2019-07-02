محافظ بغداد: اكملنا قوائم تعيينات التربية وننتظر قرار مجلس الوزراء للمباشرة

وقال الجزائري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة بغداد هي جزء من هذه المنظومة ومعنية بملف التعيينات الخاصة بالتربيات، وإن المحافظة ومديريات التربية عكفت على استلام طلبات المتقدمين وتنظيمها فضلاً عن المخاطبات المستمرة للحكومة المركزية من أجل الإسراع بإطلاق تلك التعيينات".وأشار إلى "اكتمال القوائم الخاصة بأسماء المتقدمين على تعيينات التربية"، متابعاً أن "حكومة بغداد المحلية بانتظار قرار من مجلس الوزراء للمباشرة بإعلانها".

ورجح الجزائري، "إعلان التعيينات خلال تموز الجاري بعد إصدار قرار من رئاسة الوزراء بذلك"، عازياً تأخير الإعلان إلى "إصدار تعليمات "تنصف" المتقدمين إضافة إلى التخصيصات المالية وآلية توفيرها".

وفي سياق ذي صلة، أضاف الجزائري أن "المحافظة لديها تخصيصات مالية لإنشاء قرابة 200 مدرسة أدرجت ضمن خطة هذا العام، وسيتم المباشرة بها قريباً للأسهام بحلحلة مشاكل الدوام الثنائي والثلاثي"، مشدداً على أن "المحافظة عازمة على إحداث تغيير بالواقع التربوي في العاصمة".

