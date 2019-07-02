محافظ بغداد: اكملنا قوائم تعيينات التربية وننتظر قرار مجلس الوزراء للمباشرة

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، إنجاز القوائم الخاصة بأسماء المتقدمين على تعيينات التربية، مشيراً إلى أن حكومة بغداد المحلية بانتظار قرار من مجلس الوزراء للمباشرة بإعلانها.
وأشار إلى "اكتمال القوائم الخاصة بأسماء المتقدمين على تعيينات التربية"، متابعاً أن "حكومة بغداد المحلية بانتظار قرار من مجلس الوزراء للمباشرة بإعلانها".
ورجح الجزائري، "إعلان التعيينات خلال تموز الجاري بعد إصدار قرار من رئاسة الوزراء بذلك"، عازياً تأخير الإعلان إلى "إصدار تعليمات "تنصف" المتقدمين إضافة إلى التخصيصات المالية وآلية توفيرها".
وفي سياق ذي صلة، أضاف الجزائري أن "المحافظة لديها تخصيصات مالية لإنشاء قرابة 200 مدرسة أدرجت ضمن خطة هذا العام، وسيتم المباشرة بها قريباً للأسهام بحلحلة مشاكل الدوام الثنائي والثلاثي"، مشدداً على أن "المحافظة عازمة على إحداث تغيير بالواقع التربوي في العاصمة".
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