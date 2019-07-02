درجات الحرارة العالية تحرق المحار... لن تصدقوا!

قال جيكي سونس، منسق أبحاث في محمية بحرية بمدينة بوغيدا باي لجريدة "غارديان" البريطانية "لأول مرة منذ بداية عملي رأيت المحار في قواقع محترقة.

وأضاف "بدى المحار مطبوخا داخل القواقع بسب ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 37 درجة مئوية، ولقد حدث هذا في نفس الوقت على مستوى عدة شواطئ تقع على نفس الساحل الذي يبلغ طوله 225 كيلومترا".



وأكد سونس أن المحار هو النوع الرئيسي في نظامه الإيكولوجي، وأن تأثير الحرارة لا يكون فقط على المحار، وإنما أيضا على الأنواع الأخرى التي تتسبب بتغييرات في جميع أنحاء ساحل كاليفورنيا، مشيرا أن حالات الانقراض أصبحت أكثر في الفترة الأخيرة.

قام برايان هيلموث، عالم البيئة البحرية من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، بإنشاء روبوت بلح البحر يمكنه تسجيل درجات الحرارة التي تتأثر بها الرخويات.

في سنة 1004، تم تسجيل انقراض كبير مماثل من المحار من قبل "كريستوفر هارلي"، عالم الأحياء في الجامعة الكندية، إلا أن سونس أكد أن الحدث الذي وقع عام 2019 على ساحل كاليفورنيا كان أكبر.



في حزيران الماضي، قالت المنظمة العالمية للأمم المتحدة إن عام 2019 سيكون حارا بشكل غير طبيعي، فيما حذر العلماء من أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص.