- 1/2
- 2/2
وجد باحثون إيرلنديون أنّ سوء نظافة الأسنان تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 75 في المئة.
وأوضح د.هايدي جورداو من مركز الصحة العامة في جامعة كوينز دو بلفاست، والمؤلف الرئيسي للدراسة، قائلًا: "ترتبط سوء صحة الفم والأسنان بمخاطر الإصابة بأمراض عدة في القلب، مثل السكتة الدماغية والسكري. ولكننا أردنا أن نتأكد من الصلة بين سوء صحة الفم والأسنان ومخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي".
إنّ الآليات البيولوجية التي بواسطتها يرتبط سوء صحة الفم والأسنان بسرطان الكبد، غير مكتشفة بعد. غير أنّ التفسير المبدئي سيكون الدور المحتمل للميكروبيوم الفموي والمعوي في تطور المرض. وأضاف د. هايدي: "يساهم الكبد في التخلص من بكتيريا جسم الإنسان. وعندما يصاب الكبد بأمراض معينة مثل التهاب الكبد الوبائي أو التليّف، فإنَّ هذه الوظيفة تتضاءل وتعيش البكتيريا إلى فترة أطول بكثير، ويمكن بالتالي أن تسبب المزيد من الضرر."
وقد يكون لبكتيريا معينة تسمى (مغزلية منواة) - Fusobacterium nucleatum والتي تعيش في تجويف الفم دور في تطور مرض السرطان.
والتفسير الآخر سيكون، أنّ الأشخاص الذين يعانون أمراض الفم والأسنان، يستهلكون أطعمة أكثر ليونة وأقل تغذية، وبالتالي يؤثر ذلك على مخاطر سرطان الكبد.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب محتملة لسرطان الكبد.. وما علاقة صحة الفم والأسنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.